Campagna di vaccinazione, il ministero della Salute ha diramato la circolare

Era stata annunciata dal direttore della prevenzione sanitaria Francesco Vaia la nuova circolare con cui il ministero della Salute avrebbe definito la campagna di vaccinazione per il prossimo autunno. “Cercheremo di essere chiari e semplici – aveva detto Vaia – ed avvieremo poi un dialogo diretto coi cittadini attraverso i media”. La circolare prevede che in concomitanza con la campagna antinfluenzale per la stagione 2023/2024, sia previsto l'avvio di una campagna di vaccinazione anti Covid-19 con l'utilizzo di una nuova formulazione di vaccini a mRNA e proteici: l'approvazione da parte di Ema e Aifa è prevista per fine estate o inizio autunno, e le dosi potrebbero dunque essere disponibili già da ottobre. Sono vaccini aggiornati, adattati all'ultima variante Covid, la XBB 1.5. Per evitare mortalità, ospedalizzazioni e forme gravi da Covid, a certi gruppi di persone, come le anziane e con elevata fragilità, donne in gravidanza e operatori sanitari, è raccomandata e offerta una dose di richiamo, che ha valenza 12 mesi, a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose o dall'ultima infezione diagnosticata. Sarà consigliata anche a familiari e conviventi di persone con gravi fragilità. Sarà inoltre possibile effettuare in contemporanea la somministrazione con altri vaccini, con particolare riferimento a quello antinfluenzale. Si raccomanda infine l'attenzione nel segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa: ogni cittadino può farlo, attraverso le modalità previste sul sito dell'Aifa. Link: https://www.aifa.gov.it/web/guest/content/segnalazioni-reazioni-avverse