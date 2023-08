Capitale cultura 2026, Carpi si ritira in favore di Rimini

Il Comune di Carpi non proseguirà nella candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026 "per non creare una 'concorrenza' regionale con la città di Rimini". Il sindaco Alberto Bellelli ha comunicato oggi la decisione al collega romagnolo, Jamil Sadegholvaad, spiegandogli le motivazioni della scelta. Il primo cittadino carpigiano fa riferimento alla necessità di coesione e collaborazione fra colleghi in generale e in particolare fra sindaci della stessa regione, specie alla luce della catastrofe senza precedenti che ha devastato parte della Romagna a fine maggio. La procedura della Capitale italiana della cultura prevede che le città o Unioni aspiranti (26 alla chiusura delle manifestazioni d'interesse, il 4 luglio scorso), mandino al Ministero entro il 27 settembre il proprio progetto da realizzare nel corso del 2026, il cosiddetto "dossier di candidatura": Carpi si asterrà dal presentarlo, cosa che la farà uscire dalla gara senza tuttavia effetti sulle future edizioni del programma. Anzi: "A breve - dichiara Bellelli - prenderemo contatti con la Regione per prepararci ufficialmente al prossimo bando, che assegnerà il titolo per il 2027".