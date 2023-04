Carte di credito nel mirino hacker, Italia nella top 20

Carte di credito sempre di più nel mirino dei cybercriminali. L'Italia è nella top 20 ed è al 14° posto assoluto tra i paesi più colpiti per furto delle credenziali, secondo l'ultimo Osservatorio Cyber realizzato da Crif. Il maggior numero di vittime allertate per hacking vivono in Lazio (21,1%) e in Lombardia (14%). Le aree geografiche in cui vengono allertate più persone sono il Nord (37,8% nel complesso) e il Centro (36%), ma in proporzione sono gli abitanti del Sud e del Nord Est che ricevono più alert. Nel 2022 sono stati oltre 1,6 milioni gli alert inviati relativamente a dati rilevati sul dark web. In crescita (+4,4%) gli alert relativi ai numeri telefonici abbinati a nome e cognome.

La maggioranza degli account violati riguarda l'intrattenimento con giochi online e dating (37,2%) ma è in crescita la violazione di account social (+125,8%). La classifica dei continenti più soggetti a scambio illecito di dati di carte di credito vede in testa il Nord America, in crescita del 34%, seguito dall'Europa che supera l'Asia, mentre il Sud America supera l'Africa. In fondo alla classifica l'Oceania. La classifica dei paesi più soggetti a scambio di dati di carte di credito vede in testa Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Brasile e India. Gli altri paesi che chiudono la top 10 sono Canada, Francia, Spagna, Giappone e Cina.