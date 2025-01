Caso Almasri, Piantedosi rinvia: "Darò più elementi la prossima settimana"

Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno

Il ministro risponde che risponderà. Al primo question time utile in Senato, il ministro dell'Interno Piantedosi risponde all'opposizione che gli chiedeva di far luce sull'arresto e la scarcerazione di Osama Almasri Njeem, riportato in Libia a bordo di un aereo di Stato italiano, accolto in trionfo dai suoi. Accusato di stupri, torture, abusi e omicidi sui migranti all'interno del carcere-lager di Mitiga, Almasri è arrestato a Torino il 18 gennaio, voleva andare allo stadio a vedere la Juventus, ed è scarcerato dopo 96 ore. L'opposizione ricorda che l'Italia è obbligata a collaborare con la Corte penale internazionale, che infatti chiede spiegazioni e sostiene che il ministro della Giustizia fosse stato informato. Anche il ministro degli Esteri Tajani non la manda a dire: “L'Aja non è il verbo: siamo un Paese sovrano e facciamo la nostra politica. C'è stato un vizio e governo e magistratura, che è indipendente – aggiunge – ha agito nel rispetto del diritto”. Alla Camera il Movimento 5 Stelle insiste con le dimissioni della ministra Santanchè.

Nel video gli interventi in Senato di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Peppe De Cristofaro, senatore Alleanza Verdi-Sinistra, e le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, Gianfranco Rotondi, deputato Forza Italia