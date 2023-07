Caso Delmastro-Santanchè: maggioranza in fibrillazione per le due inchieste giudiziarie

Dopo il caso Santanchè, nato dalle rivelazioni della stampa su presunte irregolarità commesse - come manager - dalla Ministra, tengono banco le polemiche riguardo Andrea Delmastro, il Sottosegretario alla Giustizia accusato di aver fornito al suo collega di partito, Giovanni Donzelli, i documenti riservati con i quali ll deputato di Fratelli d'Italia- lo scorso gennaio - aveva attaccato in aula il Pd, in occasione della visita di alcuni deputati dem all'anarchico Cospito, detenuto in regime di 41 bis. A sorpresa il gip di Roma non ha accolto la richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura; a questo punto sembra inevitabile il rinvio a giudizio del Sottosegertario Delmastro per rivelazione di segreto d’ufficio.

A rendere più teso il clima le critiche del Ministro della Giustizia Nordio all'operato del giudice del Tribunale di Roma, mentre la maggioranza ha attaccato il deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, autore dell'esposto contro Delmastro.

Nelle prossime ore ci potrebbero essere sviluppi giudiziari per entrambe le vicende, a questo punto toccherà a Palazzo Chigi decidere se continuare nella lotta “alla magistratura che fa politica” attaccata in una nota “ufficiosa” diffusa ieri sera, oppure chiedere il passo indietro nel caso i due componenti del governo fossero rinviati a giudizio.