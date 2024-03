Caso Pierina: Bruzzone consulente della difesa di Louis Dassilva

Roberta Bruzzone indagherà per la difesa di Louis Dassilva e della moglie Valeria Bartolucci. La criminologa è stata nominata dall'avvocato della coppia, Riario Fabbri. Dopo cinque mesi di indagini, nessuna svolta è ancora arrivata da parte di Polizia e Procura, nel caso di Pierina Paganelli, la pensionata di 78 anni ritrovata cadavere la mattina del 4 ottobre 2023, uccisa con 29 pugnalate nel garage di via del Ciclamino a Rimini.

Se gli inquirenti non hanno ancora avanzato ipotesi, ma solo sospetti, la difesa si sta muovendo in autonomia con la nomina a consulente della nota criminologa e psicologa forense, volto televisivo di trasmissioni di approfondimento. La conferma arriva anche dalla stessa Bruzzone che la settimana scorsa è stata a Rimini e ha incontrato l'avvocato Fabbri, Louis e Valeria.

Al momento le indagini difensive sono partite con un nuovo sopralluogo per esaminare nuovamente la scena del crimine. In questi mesi l'attenzione degli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci, oltre che sui vicini di casa, si è concentrata molto anche sulla nuora di Pierina, di Manuela Bianchi. Fu lei che trovò il cadavere in garage alle 8.30 del mattino e che fu subito interrogata fino alle 4 di notte. La nuora e i coniugi vivevano sullo stesso pianerottolo della vittima.