Nel video il collegamento di Sara Bucci al TG San Marino con gli ultimi sviluppi sul caso

Oggi in procura di Rimini l'interrogatorio di Louis Dassilva, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, vicino di casa della vittima, è stato interrogato per 9 ore focalizzandosi sulla sua relazione con la nuora della vittima. Il giudice ha accettato la richiesta di incidente probatorio, con udienza fissata per il 28 giugno.

