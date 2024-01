Caso Pierina: Valeria Bartolucci e Louis Dassilva hanno un nuovo avvocato

I vicini di casa Valeria Bartolucci e il marito Louis Dassilva hanno un nuovo legale, l'avvocato Riario Fabbri del Foro di Rimini. I due coniugi lo hanno confermato spiegando che "non vogliono condividere la difesa con la famiglia di Manuela Bianchi": per questo, da novembre lo avrebbero cambiato. Bartolucci e Dassilva condividono lo stesso pianerottolo di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli che la mattina del 4 ottobre 2023 ritrovò la 78enne testimone di Geova uccisa con 29 pugnalate nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Dei rapporti tra i vicini di casa - Manuela, il fratello Loris, Louis e la moglie Valeria - pur non essendo mai indagati, si sono occupati per mesi anche gli investigatori della squadra mobile di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Daniele Paci. Inizialmente apparsi come un fronte unico, le relazioni tra i dirimpettai si sarebbero incrinate a causa di alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dalla Bianchi, fino a spingere i due a scegliere una difesa legale differente da quella che avevano tutti e quattro.