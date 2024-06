Cattolica, Arena della Regina una grande estate di musica live e spettacoli

Sedici spettacoli, tra i concerti dei più grandi della musica italiana e internazionale e uno show con i tre assi nazionali della comicità. L’Arena della Regina torna ad accendere l’estate di Cattolica con un cartellone ricco di eventi e protagonisti d’eccezione. A inaugurare la stagione il 30 giugno 2024 le voci del celebre trio IL VOLO che farà decollare l’Arena con il concerto-spettacolo Tutti per uno.

Sabato 6 luglio ANNALISA, con il suo Tutti nel vortice, Outdoor Tour!. Venerdì 12 luglio UMBERTO TOZZI ha scelto Cattolica come tappa della sua tournée internazionale. Un grande ritorno, a dieci anni di distanza, dei SUBSONICA che sabato 20 luglio infiammeranno i fan con il loro Bolla Tour. Il 24 luglio sul palco saliranno i tre mattatori della comicità italiana CEVOLI, PIZZOCCHI E GIACOBAZZI. Sabato 27 arrivano i POOH con Amici per sempre, Tour 2024. Sabato 3 agosto, i RICCHI E POVERI. Martedì 6 agosto ANTONELLO VENDITTI porta in scena il suo Notte prima degli esami Tour 1984-2024. Mercoledì 14 agosto appuntamento con un inedito ACHILLE LAURO, con A rave before l’Iliade. Si balla, sabato 17 agosto, con i THE KOLORS. Sabato 24 agosto, un’altra serata speciale con GIGI D’ALESSIO e l’Outdoor 2024, una scaletta di 30 anni di successi. E come ultimo concerto FIORELLA MANNOIA che porta in scena il suo Sinfonica.

“Dopo il grande successo di maggio con gli eventi sportivi, siamo pronti a partire con gli eventi dell’Arena della Regina – commenta la Sindaca Franca Foronchi – Cattolica è un unicum nella nostra regione. Siamo tra le poche città che hanno un luogo all’aperto, come l’Arena della Regina, per i concerti in estate e questo ci permette di attrarre pubblico e di far veicolare il nostro nome in Italia e all’estero, richiamando turisti e appassionati di musica che tramite gli spettacoli, conoscono il nostro territorio. E anche il programma di quest’anno offre una varietà tale da intercettare una platea intergenerazionale, un palinsesto che piace a giovani e meno giovani”.

“Cattolica è diventata un punto di riferimento per la musica – aggiunge il titolare di Pulp concerti, Willie Sintucci -, qui si fanno concerti veri. È uno dei cartelloni più belli di Italia. Arriveremo ai 70mila biglietti venduti. Partiamo con Il Volo, l’unica data in riviera e chiudiamo con Mannoia, anche questa unica tappa in zona. Abbiamo anche il tris di artisti che sono la gloria della comicità romagnola. Un evento raro perché non succede spesso che si esibiscano insieme. Sono due mesi pieni che confermano Cattolica come unica città nella riviera adriatica che ha puntato sulla musica di qualità e su un pubblico pagante che poi utilizza anche le strutture ricettive, muovendo l’indotto turistico. È un esempio perfetto di un evento che crea co-marketing col territorio che lo ospita. Abbiamo seminato tanto in questi anni. E non a caso quando propongo l’Arena di Cattolica agli artisti, loro sono sempre felici di venire in una città di cui conoscono le capacità a ospitare concerti e grandi manifestazioni. E quando sarà pronto il palazzetto nuovo, non è escluso che metteremo in campo una programmazione anche nella struttura dell’ex Vgs”.



“A Cattolica vengono da tutta Italia per i concerti – interviene il Vice sindaco Belluzzi – è un pubblico pagante e ciò dimostra che a monte c’è qualità dell’offerta. Poi abbiamo anche tutta una programmazione di eventi gratuiti. Dietro a ciò c’è una strategia chiara. Il progetto Arena è un asset fondamentale della nostra visione. C’è il turismo sportivo, enogastronomico, culturale, di valorizzazione del nostro entroterra e quello musicale. E tutto questo permette a Cattolica di farsi conoscere all’estero. L’Arena ci sta dando grande soddisfazione e come Amministrazione sosterremo sempre questo fiore all’occhiello della nostra città”.

Nel video l'intervista a Alessandro Belluzzi, vice sindaco Cattolica