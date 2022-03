Cattolica, violenta la ex e divulga file intimo: arrestato 48enne

Nel pomeriggio di venerdì 25 marzo, i carabinieri di Cattolica hanno avviato un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del tribunale di Rimini nei confronti di un uomo di 48 anni italiano, ritenuto responsabile di atti persecutori e violenza sessuale aggravata, nei confronti dell'ex compagna. La donna con l’aiuto di uno psicologo, è riuscita a raccontare ai carabinieri i fatti e la propria condizione di sofferenza. L’uomo non era nuovo ad atteggiamenti di questo genere nei confronti della vittima, tant’è che proprio i ripetuti episodi di violenza e maltrattamento avevano determinato la fine, alcuni anni fa, della loro precedente relazione sentimentale. Una relazione segnata da separazioni e tormenti culminati in una violenza sessuale e l'invio del file audio di un rapporto sessuale all'attuale compagno della vittima.

Già ammonito con atto del Questore, due anni fa, e destinatario della misura del divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei confronti della compagna, il 48enne è stato arrestato per violenza sessuale e minacce reiterate. L'uomo è ora al carcere di Rimini.