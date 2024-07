Cervia: in due su motociclo perdono il controllo, finiscono al Bufalini in codice rosso

Agenti della Polizia Locale di Ravenna sono intervenuti, nel corso della notte, per un incidente stradale a Cervia. Il sinistro si è verificato in località Malva Sud, dove, un motociclo ha perso aderenza ed è uscito di strada. Il conducente ed il trasportato, soccorso dal 118, sono stati stabilizzati e poi trasportati entrambi in codice rosso, all’ospedale Bufalini di Cesena.

Dall’inizio dell’anno ad oggi sono 6 gli incidenti stradali rilevati dagli agenti della Polizia Locale di Ravenna, nella fascia oraria notturna dalle 22,00 alle 6,00, sulle strade del territorio di Cervia. Quattro di questi hanno visto coinvolte persone che riportavano lesioni e due invece sono risultati “senza feriti”.