Ciclista extracomunitario travolto sulla Consolare, trasportato in elisoccorso al “Bufalini”

Incidente nel pomeriggio sulla Consolare per San Marino, all'incrocio per la Grotta Rossa, all'altezza del Toy Store. Una coppia di centauri 26enni si è trovata un ciclista davanti alle ruote della moto. L'impatto è stato tremendo. Sono intervenute due ambulanze e l'auto medicalizzata ed è stati richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il ciclista – di colore – è stato intubato e trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena con codice di massima gravità. Ferite più lievi per il centauro, trasportato anche lui nel nosocomio cesenate e per la ragazza, condotta all'Infermi.