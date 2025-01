Concessioni demaniali marittime: a Riccione i primi bandi nel 2025

Importanti novità per il futuro delle concessioni balneari a Riccione. La Giunta ha approvato gli indirizzi operativi che permetteranno l’avvio dei bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con l’obiettivo di pubblicarli nel corso del 2025. La decisione arriva in seguito alla proroga che estende la validità delle attuali concessioni fino al 30 settembre 2027.

Questa proroga, voluta dal Governo, offre ai Comuni italiani più tempo per organizzare in modo ordinato le gare d’appalto, garantendo che le procedure siano conformi al diritto europeo.

La Giunta di Riccione ha colto questa opportunità per aggiornare le linee guida necessarie a gestire le procedure e i criteri di aggiudicazione delle concessioni balneari. Tra le principali novità: Tavolo tecnico interdisciplinare: sarà rafforzato con l’inserimento di ulteriori figure professionali per supportare gli uffici comunali nell’espletamento delle procedure di gara.

Composizione dei lotti di gara: verranno formulate proposte che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle concessioni esistenti e delle attività di spiaggia, mirando a un’assegnazione equa e sostenibile.

Adeguamento al futuro Piano dell’arenile: le gare saranno progettate in vista delle modifiche previste dal nuovo piano, che potrebbe introdurre criteri innovativi per la gestione degli spazi costieri.

Un elemento cruciale per l’avvio delle procedure sarà il decreto ministeriale atteso entro il 31 marzo 2025, che dovrebbe fornire indicazioni precise sui criteri di assegnazione delle concessioni e sugli indennizzi per gli attuali concessionari.

La proroga fino al 2027 rappresenta, per l'amministrazione, un’occasione per consolidare le strategie locali e affrontare con maggiore serenità il passaggio verso un sistema di assegnazione più aperto e trasparente.