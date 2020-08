Consumo di alcol: due le violazioni per la vendita dopo gli orari consentiti

Proseguono i controlli sul consumo di alcol negli orari notturni, specie per contrastare la vendita a minori o in orari vietati dalla normativa. Due le sanzioni elevate da due pattuglie in borghese nella nottata fra venerdì e sabato in violazione del regolamento comunale che vieta la vendita di alcol in bottiglia dopo le ore 22.

Disposizione rafforzata dalla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna dello scorso 29 giugno che ha riconosciuto legittimo il divieto di vendita di alcolici da asporto in vetro dopo le 22, rigettando il ricorso avanzato dai titolari di un market contro il Comune di Rimini.

Nel corso dei controlli della serata poi è stato sanzionato anche un venditore ambulante, sorpreso sul lungomare a Marina Centro ad esercitare la sua attività di vendita itinerante, in divieto alla normativa prevista. Il venditore, già conosciuto dagli agenti, è stato allontanato con una sanzione di € 1032.