Conte: "Sugli spostamenti tra Comuni decida il Parlamento"

Da Bruxelles il presidente del Consiglio apre ufficialmente alla possibilità di deroga al divieto di spostamenti tra Comuni nei tre giorni canonici di festa. Intanto è emerso che la ministra dell'Interno Lamorgese non è mai stata positiva al coronavirus: il test molecolare si è rivelato errato, ne ha fatti altri due che hanno dato esito negativo. Oggi ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Su oltre 190mila tamponi, è di 18.727 l'incremento odierno sui casi totali. Ancora in calo terapie intensive (3.265, -26) e ricoverati per Covid (28.562, -526), restano alti i numeri dei morti, 761 (63.387), ma sono tanti anche i guariti, oltre 24mila in più (24.169).





Nel video gli interventi di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, e di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica