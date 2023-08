Contro esodo sotto il caldo torrido, ma arriva la pioggia

11 milioni di veicoli in strada. Lo stima Anas che classifica da bollino rosse le giornate da oggi a domenica per il contro esodo della quarta ed ultima settimana di agosto. Si torna a casa, e il traffico sarà intenso soprattutto verso le regioni del centro-nord, addirittura da bollino nero domani nell'alto Adriatico. Ferie al termine – mentre Coldiretti stima 37 milioni e mezzo di vacanzieri per l'estate 2023.

Estate del caro-prezzi e anche il rientro sarà salato tra caro-voli, caro-traghetti, treni a +3% in un anno e benzina al self service in autostrada ancora ben oltre i 2 euro al litro (rilevazione di oggi a 2,02 con punte di 2,79 per la servita). Intanto Federconsumatori fa già i conti con l'autunno, prefigurando una stangata da 480 euro in più a famiglia nei tre mesi. Classificate le voci di spesa: da subito, il materiale scolastico; poi le bollette, sulle quali peserà il rialzo di luce e gas previsto per il IV trimestre; ancora, alimentari e carburante.

L'estate sta finendo, ma volge al termine anche l'intensa ondata di caldo che colpisce lo stivale almeno da ferragosto. Domani una nuova allerta per temperature estreme, con Regione Emilia-Romagna e Arpae che prevedono valori fino a 38 gradi. Poi spazio alla pioggia, con l'arrivo di un ciclone proveniente dal Nord Europa. Porterà i primi temporali, anche violenti, già domani sulle Alpi per poi diffondersi più a sud tra domenica e lunedì. Le città da bollino rosso secondo il Ministero della salute scenderanno a 8 domenica, contro le 18 di sabato.

Temperature da record, arriva il dato storico che guarda a Milano: con un temperatura media giornaliera di 33 gradi, lo scorso 23 agosto batte ogni primato. Mai così caldo in città negli ultimi 260 anni.