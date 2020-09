Sono 1.452 i contagiati in Italia da coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri ma individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto, martedì erano stati 80mila. 620 i dimessi e i guariti in più.

In aumento anche l'incremento dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9. In Emilia Romagna 106 i nuovi contagi, di cui 5 a Rimini. Preoccupano i dati della Campania, la regione con il più alto numero di casi: 186 in un solo giorno.