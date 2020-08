Coronavirus: su i contagi, vittime in calo

54 nuovi contagi, di cui 32 asintomatici, e un decesso. È questo il bilancio del Coronavirus, in Emilia Romagna, delle ultime 24 ore. Regione che vede leggermente diminuire, rispetto a ieri, i nuovi casi e aumentare di appena una unità i decessi. In Italia, i nuovi contagiati passano dai 402 di ieri ai 552 di oggi. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 oggi contro le 6 registrate giovedì. Sono arrivate all'Istituto Spallanzani di Roma le prime dosi del vaccino 'made in Italy' finanziato dalla Regione Lazio insieme al Ministero della Ricerca. Dal 24 agosto sarà somministrato a 90 volontari. L'annuncio è arrivato dalla stessa Regione. "Questa è l'Italia che lavora in squadra' ha commendato il ministro dell'Università e della Ricerca, Manfredi. Consiglio dei ministri riunito, sul decreto agosto: si tratta della terza misura anti crisi dopo i provvedimenti Cura Italia e Rilancio, dal valore di 25 miliardi. Nel mondo, i casi hanno superato i 19 milioni, con gli Stati Uniti che rimangono in testa alla classifica dei Paesi più colpiti dal virus. Seguono il Brasile e l'India.