Covid-19: Silvio Berlusconi positivo. Risalgono i contagi in Italia

In seguito a un ulteriore controllo precauzionale - informa Forza Italia - il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso - concludono le stesse fonti - a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social.

I contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 1.326 (978 ieri). Sei le vittime, due meno di ieri. Sono oltre 102.959 i tamponi effettuati secondo i dati del ministero della Salute. Si tratta del record assoluto di test in una sola giornata.

107 i nuovi positivi in Emilia-Romagna, emersi da 11.700 tamponi Cinquantacinque contagi sono legati a rientri dall'estero o da altre regioni. Complessivamente, oltre la metà dei nuovi casi era già in isolamento al momento del tampone. Aumenta il numero delle persone guarite, 65, e non si registra nessuna nuova vittima in regione. È invece rimasto invariato nelle ultime 24 ore il quadro dei ricoveri nelle Marche per coronavirus: restano 15.