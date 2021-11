Covid: 676 nuovi casi in Emilia-Romagna, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 676 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna su un totale di 20.707 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati, 222 sono asintomatici. Guardando al territorio in testa si trova la provincia di Bologna con 109 nuovi casi, seguita da Ravenna con 96, Forlì (81), Rimini (68), Ferrara (62), Cesena (59), Modena (56), Reggio Emilia (54), Imola (44), Parma (31) e Piacenza (16). Le persone guarite sono 287 in più rispetto a ieri mentre i contagiati effettivi sono in crescita di 380 unità per un totale di 10.589 positivi attivi: di questi, le persone in isolamento a casa sono il 95,8% . Da ieri si registrano 9 decessi: tre donne di 82, 85 e 91 anni a Piacenza; una donna di 73 anni a Parma; un uomo e una donna di 87 anni a Bologna; una donna di 62 anni a Imola; una donna di 77 anni a Ravenna e un uomo di 83 anni a Rimini. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 40 (+1 rispetto a ieri) e 397 quelli negli altri reparti Covid (+10 rispetto a ieri).







Intanto l'Ordine dei Medici di Rimini ha deciso di avviare un'indagine disciplinare sul comportamenti di alcuni dottori - compresi alcuni medici di famiglia - che avrebbero sconsigliato ad alcuni pazienti, durante i colloqui in studio o al telefono, di vaccinarsi. Lo riporta l'edizione riminese de 'il Resto del Carlino', secondo cui l'Ordine si sarebbe mosso sulla scorta di alcune segnalazioni giunte dagli stessi pazienti. Secondo quanto riportato dal quotidiano alcune sono giunte dopo che i dottori erano già stati sospesi dall'Ausl Romagna a causa del loro rifiuto a vaccinarsi Le segnalazioni fatte dai pazienti sono ora al vaglio della commissione disciplinare dell'Ordine dei Medici che chiamerà, per avere spiegazioni in merito, i medici segnalati per aver sconsigliato il vaccino: sarebbero almeno una decina quelli indicati all'Ordine tra medici di base e liberi professionisti. Nei giorni scorsi, come era stato riportato dallo stessa edizione riminese de 'il Resto del Carlino', l'Ordine dei medici della città romagnola ha avviato anche un'indagine disciplinare - tutt'ora in corso - sui certificati di esonero dal vaccino sospetti firmati da diversi medici ai propri assistiti.