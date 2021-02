Covid: in Emilia-Romagna 2610 casi, da martedì anche nel Riminese zona "arancione scuro"

2.610 casi in 24 ore. A tanto ammontano i nuovi contagi in Emilia-Romagna. Il dato si riferisce a oltre 24.600 tamponi, con un rapporto tra positivi e test al 10,6%. La provincia con più contagi è quella di Bologna, con 571 nuovi casi; nel Riminese 290 le positività dell'ultimo aggiornamento. In parallelo, più di 500 i guariti. 22 sono i nuovi decessi, uno dei quali in provincia di Rimini. E cresce il peso sugli ospedali: 227 le persone in terapia intensiva (+13) e 2.255 quelle negli altri reparti Covid (+77).









Intanto una parte del territorio regionale si prepara a due settimane di zona “arancione scuro”. Da martedì 2 marzo sarà in vigore la nuova ordinanza con la stretta per tutti i comuni della Ausl Romagna, escluso il distretto di Forlì. Quindi, anche nel Riminese, per arginare la diffusione del virus, non sarà possibile uscire o spostarsi all'interno del Comune, se non per motivi di salute, lavoro o necessità. Stop alle visite a parenti e amici. Limitazioni alle lezioni in presenza: tutte le scuole e l'Università faranno didattica a distanza, ad esclusione dei servizi educativi da 0 a 3 anni, delle scuole d'infanzia e dell'insegnamento agli alunni disabili. Aperte, invece, le attività economiche con regole da zona arancione.

E si intensificano i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle disposizioni anti-contagio. Nella settimana appena conclusa, la Polizia di Rimini ha identificato più di 1300 persone, sanzionandone 46. Sono stati controllati più di 15 esercizi pubblici e disposta la chiusura di un locale per 5 giorni. Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno sanzionato 4 attività e 10 soggetti.