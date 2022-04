Attesa in settimana un'indicazione condivisa della Commissione europea sulla quarta dose del vaccino anti-Covid, ha annunciato Roberto Speranza. Per la terza decade di aprile è invece in programma una valutazione relativa all'uso delle mascherine. Lo stato d'emergenza è finito ma la pandemia no e per questo servono ancora prudenza e gradualità, avverte il ministro della Salute.