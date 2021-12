Covid, Ursula von der Leyen: "È tempo di discutere l'obbligo vaccinale"

È la prima voce autorevole dell'Unione Europea a parlare senza veli di obbligo vaccinale. Secondo Ursula von der Leyen “è tempo di discuterne”. Quanto alla variante Omicron, “servono ancora 2 o 3 settimane per saperne di più – ha aggiunto – ma sappiamo abbastanza da essere preoccupati. È una corsa contro il tempo, vaccinatevi”, ha concluso. Interviene anche l'Organizzazione mondiale della Sanità per dire che il “mix tossico” di una bassa copertura vaccinale e di poche persone testate potrebbe continuare a generare nuove varianti del Covid. Secondo gli ultimi dati delle Federazioni delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle terapie intensive sono aumentati del 17% in una settimana i ricoveri di pazienti non vaccinati, mentre sono diminuiti del 10% quelli dei vaccinati. E in attesa dell'ok al vaccino per i bambini, secondo l'associazione presidi sul totale delle classi in Dad il 60-70% è alle elementari, a riprova dell'alta incidenza dei contagi in quella fascia di età.









In Emilia-Romagna nelle ultime due settimane è boom di prenotazioni: quasi 570mila tra prime e terze dosi. Intanto sono 1.117 i nuovi positivi in Regione (tasso di incidenza 3,1%); 6 i decessi; calano di 18 i ricoveri ordinari, una terapia intensiva in più. A Rimini i casi aumentano di 160 unità (70 sintomatici). Anche Firenze si accoda alle città italiane che obbligano alla mascherina all'aperto nelle vie dello shopping. In tutta Italia è di 15.085 l'incremento (incidenza 2,6%); i decessi tornano sopra i cento (103); solo 3 in più le terapie intensive, aumentano di 21 i ricoveri.