Crisi di governo in Italia: Fico accelera sulle consultazioni

Sono iniziate alle 16 le consultazioni del presidente della Camera Fico su un governo Conte ter, a partire dalle forze dell'attuale maggioranza. Il primo incontro con la delegazione di M5s, poi PD, Italia Viva, e LeU. Una risposta dovrà arrivare entro martedì.

Fondamentale sarà l'atteggiamento dei 5 Stelle. La linea ufficiale è quella di andare verso un Conte ter, aprendo al confronto con i renziani; ma l'anima movimentista non ci sta, e Di Battista evoca la scissione. Apertura a Conte anche da Italia Viva, mentre il centrodestra si mostra unito e insiste per il voto; lasciando intendere, tuttavia, in subordine, la possibilità di un “piano B”: un governo istituzionale, in sostanza.