Crolla palazzina nel Casertano, 4 estratti vivi

Una palazzina disabitata di due piani è crollata a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Tratti in salvo due uomini che si trovavano nei pressi dell'edificio al momento del crollo. Altre due persone, non coinvolte nel crollo, sarebbero state aiutate ad allontanarsi. Non ci sarebbero dispersi, secondo quanto accertato finora, ma i pompieri continuano comunque a scavare nella remota ipotesi che altre persone siano rimaste coinvolte. Nella notte c'è stata l’evacuazione di 5 persone da un edificio confinante e bloccate all’interno ed è in corso l’evacuazione di altre 7.