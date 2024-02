Crollo cantiere a Firenze, la CISL chiede “patto di stabilità”

È stato ritrovato e recuperato ieri sera dalle squadre dei Vigili del Fuoco il corpo del quinto operaio morto nel crollo del cantiere Esselunga di Firenze. La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria per l'identificazione e il riconoscimento. Il bilancio definitivo dell'incidente è quindi di cinque vittime e tre feriti. La Asl di Firenze, su delega della procura della Repubblica, ha posto stamani i sigilli di sequestro dell'intero perimetro dell'area occupata dal cantiere per la costruzione del nuovo supermercato

Oggi in Consiglio dei Ministri informativa della Ministra Calderone sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. E nella prossima riunione ministeriale atteso l'arrivo di nuove norme. Dalla CISL avanzata la proposta di “un patto di responsabilità” che impegni governo, istituzioni, enti e parti sociali in una “strategia nazionale” sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro. Il documento si articola in dieci punti, tra cui formazione, prevenzione, controlli, garanzie uguali per appalti privati e pubblici. Proposte che vogliono richiamare tutti gli attori sociali ad una responsabilità collettiva e rilanciare una rinnovata stagione di confronto per fermare le morti e gli infortuni.

Nella giornata di oggi previsti in tutta Italia presidi e manifestazioni delle organizzazioni dei lavoratori, alle 15:00 il presidio dei lavoratori di SCM di Rimini davanti al piazzale dell'azienda.