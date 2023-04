Dai migranti ai balneari, Lombardo: “Ricalibrare il nostro rapporto con l'Europa”

Dalle parole del premier Giorgia Meloni a “Il Foglio”: “Per cambiare l'Italia serve un nuovo patto con l'Europa”, una riflessione sui vari dossier aperti nei rapporti tra lo stivale e l'UE: dalla questione migratoria, a capitoli quali quello dei balneari. Ne parliamo con Marco Lombardo, Caporedattore de “Il Giornale”

“Sicuramente bisogna ricalibrare il nostro rapporto con l'Europa. Ci sono materie – ad esempio l'immigrazione - sulle quali abbiamo ragione: l'Italia è stata lasciata lungamente sola ad affrontare questo problema e molti Paesi dell'Europa non se ne sono occupati, oppure, volutamente, hanno lasciato l'Italia senza difesa. Dall'altra parte, noi sappiamo di essere un Paese un po' da svecchiare, abbiamo dei problemi da risolvere, ad esempio, quello delle concessioni balneari, situazioni di lungo corso che ovviamente l'Europa vuole vengano affrontate in modo diverso. Sì bisogna avere un buon rapporto e soprattutto bisogna cercare di capire come farsi aiutare nelle situazioni in cui effettivamente abbiamo bisogno. Cercare aiuto, e trovarlo, in casi come quello dei flussi migratori, che non possiamo affrontare certamente da soli”.