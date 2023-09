Decreto Immigrazione: per il tribunale di Catania è illegittimo e il Viminale fa ricorso

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di 3 migranti, sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo "illegittimo in più parti". In particolare, sottolineano fonti legali, "i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro". Per la deputata Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia il tribunale siciliano “ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche e viene sconfessato non solo il decreto del governo, ma la normativa europea su cui il decreto poggia".

Il Ministero dell'Interno ha preannunciato ricorso contro la decisione del Tribunale di Catania e la fondatezza dei richiami giuridici contenuti nel provvedimento sarà quindi sottoposta al vaglio di un altro giudice. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia “E' fisiologico che ci possano essere provvedimenti dei giudici che vanno contro alcuni progetti e programmi di governo. Non deve essere vissuto come una interferenza. Questa – conclude - è la democrazia". La decisione del tribunale di Catania, contestata da tutto il centro destra, mentre per l'opposizione è la conferma che quel decreto è illegittimo e inapplicabile. Intanto il cancelliere tedesco Scholz ha annunciato controlli aggiuntivi ai confini: "il numero di rifugiati che cercano di arrivare in Germania – ha detto - è attualmente troppo alto”.