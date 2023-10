Decreto Migranti dichiarato illegittimo dal Tribunale di Catania

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di 3 migranti, sbarcati a metà settembre a Lampedusa e poi portati nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo "illegittimo in più parti". In particolare, sottolineano fonti legali, "i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro". Per la deputata Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia “il tribunale siciliano ha assunto delle decisioni politiche e ideologiche. Immagino – ha aggiunto - che le ordinanze saranno impugnate dall'avvocatura dello Stato”. A parere della deputata "le sentenze sconfessano non solo e non tanto il decreto del governo, ma la normativa europea su cui il decreto poggia". "Questo governo – ha replicato il deputato, co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli - è inadatto ad affrontare i problemi, incolpa gli altri ma se la dovrebbe prendere con la sua incapacità ”.