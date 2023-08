Della Vedova (+Europa): "Meloni parla di extraprofitti delle banche ingiusti: quindi sono illegali?"

SRV_POLITICO_ITALIA_10_AGOSTO_TG_14

Fa ancora discutere la tassazione sugli extraprofitti delle banche, annunciata dal consiglio dei ministri e spiegata dalla presidente del Consiglio Meloni nei suoi “appunti di Giorgia”. “Meloni parla di aver tassato i margini ingiusti – fa notare Benedetto Della Vedova, +Europa – poteva dire record, inaspettati, clamorosi, ma ha detto ingiusti. Quindi illegali? - si chiede – ma se le banche hanno agito fuori dalle regole ci dovrà pensare la magistratura, o la Bce, o la Banca d'Italia, non Salvini: non in uno stato di diritto, almeno”. Anche l'annunciato incontro di domani sul salario minimo con le opposizioni non nasce sotto i migliori auspici: sempre nel suo filmato social, Meloni boccia l'idea, ritiene possa solo peggiorare le retribuzioni, “quindi cosa ci ha convocato a fare – si chiedono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra – se la posizione è questa?. Ricordiamo a Meloni – proseguono - che in Europa l’Italia è tra i pochissimi Paesi a non prevedere un limite minimo di retribuzione, presente invece in 21 paesi su 27. Peraltro, come dimostrano tutti i dati, dove esiste il salario minimo ciò che è successo è esattamente l’opposto. Il salario minimo spinge ad una crescita generalizzata dei salari”. E mentre l'inflazione frena ancora a luglio, +5,9% rispetto al 6,4% di giugno, nuove nubi si addensano sul gruppo Azione-Italia Viva, Carlo Calenda annuncia che i gruppi si scioglieranno, “ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di discutere con loro, faranno la loro strada e alle europee noi faremo la nostra”.