Di Maio replica a Riccione e G20 Spiagge: "Le vostre proposte saranno tenute in considerazione"

Dopo la lettera inviata ieri dal G20 Spiagge arriva la risposta del Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. I sindaci del gruppo che rappresenta alcune delle destinazioni balneari più visitate d'Italia, fra cui Rimini, Riccione, Cervia e Cesenatico, avevano chiesto un incontro a Giuseppe Conte in videoconferenza, oltre a date e regole certe per la ripartenza del comparto turistico. La Città di Riccione aveva anche inviato al Presidente del Consiglio il video realizzato per promuovere la stagione estiva 2020.

Ed è proprio all'amministrazione della "Perla Verde" che arriva la risposta di Di Maio. "Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - scrive - segue con la massima attenzione la delicata congiuntura che l'Italia sta attraversando. Per contrastare la diffusione del Covid-19 sono purtroppo necessarie misure di prevenzione che hanno un forte impatto sulla nostra industria turistica e sui Comuni balneari. Ne sono perfettamente consapevole e Vi assicuro che le Vostre proposte, così come tutte quelle provenienti dal mondo produttivo legato all'industria turistica, saranno tenute in adeguata considerazione nella concertazione con le Amministrazioni competenti”.