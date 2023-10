Dopo giorni di accuse a distanza, Meloni e Scholz si chiariscono sulla questione migratoria

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

Dopo giorni di malumori e accuse a distanza, sembra tornare il sereno tra Italia e Germania, grazie a un incontro di 45 minuti tra la presidente Giorgia Meloni e il cancelliere Olaf Scholz nel corso del Consiglio Europeo informale di Granada. Da Palazzo Chigi fanno sapere che i due hanno discusso della questione migratoria, al centro della diatriba, “esprimendo soddisfazione – si legge – per l'intesa raggiunta a Bruxelles sul regolamento delle crisi”. Ci sarà un altro appuntamento in Germania a fine novembre. In Italia gli occhi restano puntati sulla prossima finanziaria: la presidente Meloni farà avere le linee guida ai ministri per avviare celermente un percorso di revisione della spesa pubblica. C'è preoccupazione per i fondi destinati alla sanità, intanto la Nadef, nota di aggiornamento al documento finanziario, approda mercoledì in Parlamento. La proposta di legge sul salario minimo delle opposizioni invece arriverà alla Camera il 17 ottobre. Eppure il Cnel, cui era stata affidata una ricognizione proprio sul salario minimo, ha concluso che non è necessario.

Nel video le interviste a Beatrice Lorenzin, senatrice Partito Democratico; Arturo Scotto, deputato Partito Democratico; Susanna Camusso, senatrice Partito Democratico