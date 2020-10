Dpcm in vigore, il professor Ricciardi: "Le misure non basteranno"

In Italia entrato in vigore dalla mezzanotte scorsa l'ultimo Dpcm illustrato ieri dal presidente del Consiglio Conte, ma il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, avverte sin d'ora che le misure adottate “sono un passo avanti, ma non bastano”. Conte annuncia l'arrivo di indennizzi tra oggi e domani nel Consiglio dei ministri, mentre il viceministro dell'Economia, Misiani, si rivolge alle imprese che chiuderanno totalmente, per le quali ci sarà ci sarà "un contributo a fondo perduto maggiore di quelle che abbasseranno la serranda alle 18". Tra i contagiati, anche i portavoce di Palazzo Chigi e Quirinale, Rocco Casalino e Giovanni Grasso. In Europa preoccupa sempre la Francia, che secondo il presidente del Comitato scientifico Delfraissy starebbe andando “verso i 100.000 casi al giorno”.