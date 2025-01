Dune anti-erosione: sperimentazione sulle spiagge di Cesenatico e Cervia

Due interventi sperimentali a protezione del litorale e degli abitati in caso di mareggiate con dune invernali più resistenti grazie a un telo geotessile di rinforzo. A realizzarli, con un investimento di 400.000 euro, la Regione Emilia-Romagna sulle spiagge di Cesenatico, nel Cesenate, e Cervia, nel Ravennate.

La prima duna, lunga 400 metri, si estende a Valverde di Cesenatico; la seconda, di 300 metri, a Milano Marittima, nel Comune di Cervia. I due argini racchiudono al proprio interno un nucleo di sabbia, protetto da un telo geotessile di rinforzo.

Si tratta di una sperimentazione messa in campo per la prima volta in Emilia-Romagna grazie alla collaborazione degli Uffici territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile.

A giudizio della Regione ci sarebbe già stato un primo riscontro positivo sulla tenuta delle dune, dopo le recenti mareggiate di dicembre. Scopo dell'intervento è quello di consolidare gli argini invernali, rendendoli più resistenti all'erosione del mare e preservare il materiale sabbioso interno in modo da stabilizzare il profilo della riva e proteggere gli abitati dal rischio di ingressione marina.