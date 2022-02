Duplice accoltellamento: entrambi i feriti in prognosi riservata al Bufalini

Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata al Bufalini di Cesena, la donna e l'uomo che ieri sono stati accoltellati dall'ex marito di lei, il muratore albanese di 54 anni Pellump Jaupi, arrestato dalla Polizia in flagranza di reato a Rimini, nell'hotel di Rivazzura dell'albergatore ferito. L'aggressore, ora recluso al carcere dei Casetti, avrebbe agito per gelosia, sospettando che tra l'ex moglie e l'albergatore ci fosse una relazione. Circostanza smentita categoricamente, quest'ultima, dall'hotel di Rivazzurra. Il muratore albanese era già stato rinviato a giudizio per stalking nei confronti della ex moglie e lunedì prossimo era fissata la prima udienza del processo. Nonostante le reiterate minacce di morte il gip, a novembre 2021, non aveva accolto la richiesta di custodia cautelare del pm Davide Ercolani, disponendo il solo divieto di avvicinamento.