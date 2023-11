Ecco Calendario 2024 dell'Arma, 'tutto l'anno vicini alla gente'

L'iconica 'banda' rossa della divisa dell'Arma che dalla Fiamma dell'emblema arriva sulle moto di pattuglia, diventa la scia di un elicottero che porta viveri in un paese isolato dalla neve, raggiunge due militari che durante la pandemia portano la pensione a un anziano, e poi arriva all'urna elettorale del 2 giugno 1946, sul ponte in Cadore dove una carabiniera ha convinto una donna a non gettarsi di sotto, fino alla gazzella che presidia i palazzoni di Tor Bella Monaca. E' il fil rouge - letteralmente - che attraversa i dodici mesi del Calendario Storico 2024 dei Carabinieri, presentato all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal comandante generale Teo Luzi alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto. A Rimini, è stato illustrato dal Col. Ruggero Gerardo Rugge, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rimini.

L'opera, realizzata dallo studio di design Pininfarina, sviluppa il tema 'I carabinieri e le comunità' grazie a dodici tavole disegnate a matita che illustrano altrettante storie, raccontate dall'editorialista Massimo Gramellini. Il Calendario Storico, che è stato presentato da Amadeus, è stato realizzato in 1,2 milioni di copie, di cui oltre 16 mila in otto altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, giapponese, cinese e arabo, nonché in sardo e friulano).

Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l'edizione 2024 dell'Agenda, illustrata attraverso quattro storie di fantasia, ma ispirate alla realtà, che esaltano il messaggio del servizio a favore della cittadinanza e della fiera consapevolezza di adempiere a un ruolo sociale indispensabile. A completare l'offerta editoriale per il 2024 il Calendario da tavolo, dedicato anche quest'anno al tema 'i Carabinieri nei Borghi più Belli d'Italia', e il Planning da tavolo incentrato anch'esso sul tema del 'controllo del territorio'. Anche la provincia di Rimini ha trovato spazio in questo racconto dei luoghi più belli d’Italia, con l’inserimento, nella pagina relativa al mese di maggio, del borgo malatestiano di San Giovanni in Marignano, porta d’ingresso alla Valconca, circondato dalle prime colline romagnole ed, al tempo stesso, vicino alle spiagge di Cattolica.