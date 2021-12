Ecdc: zone gialle solo in Italia e Spagna, tutta Ue rossa

La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) fotografa un continente dove le situazioni più allarmanti per il Covid sono nei Paesi dell'est Europa. Solo Italia e Spagna parzialmente in giallo, mentre il resto dell'Ue è tutta in rosso o rosso scuro.

Secondo l'Ecdc, l'Italia (da lunedì 6 dicembre entra in vigore il super Green pass in tutto il territorio nazionale, a partire dalla zona bianca, e sarà rilasciato ai cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale o a coloro che sono guariti dal Covid da non più di 6 mesi) è messa meglio, con le uniche regioni in giallo di tutta Europa (Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) insieme all'Estremadura in Spagna, dove per evitare nuove chiusure e non fermare la ripresa, "specialmente in un settore così importante come il turismo", il premier Pedro Sanchez punta a un'estensione del Green pass. In Spagna al momento è previsto solo in 8 regioni.

Per l'Organizzazione mondiale della sanità, "entro i prossimi mesi" la nuova variante potrebbe diventare dominante nel continente, come già avvenuto in Sudafrica. I primi dati mostrano che Omicron è contagiosa come o meno della Delta, ma sta causando più casi di reinfezione.