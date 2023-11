Elezione del premier da parte dei cittadini: arriva la bozza in CdM

Nel video le interviste a On. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia; On. Alessandro Cattaneo, Forza Italia; On. Nicola Zingaretti, Partito Democratico.

Domani arriverà sul tavolo dei Consiglio dei Ministri il disegno di legge che mira a introdurre in Italia il cosiddetto premierato, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la cui nomina ora è prerogativa del Presidente della Repubblica. La riforma vorrebbe la modifica di quattro articoli della Costituzione: il 59 (sulla nomina dei senatori a vita), l'88 (sul potere del capo dello Stato di sciogliere le Camere), il 92 (sulla nomina del presidente del Consiglio) e il 94 (sulla mozione di fiducia e sfiducia al governo). Il centrodestra intende dare più poteri ad un premier investito direttamente dai cittadini; una norma anti-ribaltone prevederebbe inoltre che, in caso di caduta del governo, non si debba andare automaticamente a nuove elezioni ma si possa formare un nuovo esecutivo, sempre però all'interno della stessa maggioranza. La riforma vorrebbe anche lo stop alla nomina dei senatori a vita, a volte ago della bilancia dato che i numeri a Palazzo Madama sono spesso in bilico. Per la maggioranza si tratta di novità che darebbero maggiore governabilità all'Italia, per le opposizioni, tranne Renzi, si realizzerebbe un pericoloso dualismo tra Palazzo Chigi e Quirinale. L'iter del premierato all'Italiana non sarà facile, per cambiare la Costituzione è necessaria una maggioranza qualificata, più ampia dei voti di cui dispone il centrodestra; inoltre andrebbe varata anche una nuova la legge elettorale, che, con un sistema maggioritario o un premio di maggioranza, avvantaggi il vincitore. Uno scoglio, quello della riforma elettorale, sul quale-negli ultimi anni-si sono infranti diversi tentativi di cambiamento. Nel video le interviste a On. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia; On. Alessandro Cattaneo, Forza Italia; On. Nicola Zingaretti, Partito Democratico.







Riproduzione riservata ©