Elly Schlein al suo partito: "Preparatevi ad un'altra estate militante"

Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

Bisognerà votare sì per abrogare l'autonomia differenziata, spiegano i partiti di opposizione che, insieme, a parte Azione di Calenda, oltre a sindacati, associazioni e società civile si sono presentati in Cassazione per depositare il referendum abrogativo. La Lega mostra tranquillità e ribatte: ma non erano le Regioni a volerla, anni fa? Il Partito Democratico riunisce subito dopo la direzione e Schlein ricorda che su temi concreti come salario minimo e sanità pubblica le opposizioni possono ritrovarsi. Un'altra battaglia sarà contro il premierato, per Schlein una “pessima riforma costituzionale”.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e gli interventi di Riccardo Molinari, capogruppo deputati Lega, e di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico