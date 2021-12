Emanuele Sabatino (“Ema Motorsport”) è stato trovato senza vita nella sua officina

Era il meccanico italiano più famoso del web. Emanuele Sabatino, conosciuto su YouTube come “Ema Motorsport”, è stato trovato senza vita nella sua officina di Pavia, a 45 anni. È morto nel pomeriggio del 9 dicembre. A darne l'annuncio, sul suo sito, la moglie e i meccanici con cui lavorava. Sul suo canale YouTube, che conta 275mila iscritti, ha pubblicato centinaia di video in cui mostrava gli interventi meccanici e le riparazioni su ogni tipo di auto. La sua pagina Facebook è invece seguita da oltre 425mila fallower. Un successo che gli aveva permesso l'approdo nel mondo della televisione dove, oltre a condurre il programma a lui dedicato - "In officina con Ema" - è stato anche giudice delle due stagioni di "Cortesie per l'auto". Aveva scritto anche il libro “Manuale di meccanica per invasati di motori” - per “invasati di motori”, come recita il sottotitolo -, giunto alla terza ristampa. Emanuele Sabatino lascia la moglie e tre figli. Secondo diverse testate, che ne hanno riportato la notizia, si tratterebbe di un gesto volontario.