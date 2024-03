Emilia Romagna: 2401 aggressioni a sanitari nel 2023. Donini, "episodi vergognosi e ingiustificabili"

Sono state state 2.401 e hanno coinvolto 2.732 operatori le aggressioni nei confronti dei sanitari in Emilia-Romagna nel 2023: 2.112 nel settore pubblico, di cui 1.997 in ospedale. E' quanto emerge dai dati raccolti dall'Osservatorio in occasione della "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari".

"Gli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari sono vergognosi e ingiustificabili, e non ammettono alcuna tolleranza", dice l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini.