Emilia Romagna: 4.656 nuovi positivi, oltre 4.200 guariti e 11 decessi. In calo ricoveri e terapie intensive

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.352.490 casi di positività, 4.656 in più rispetto a ieri, su un totale di 20.838 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,3%. Continua positivamente la campagna sui vaccini anti-Covid. Le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 94%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 30 (-1 rispetto a ieri, pari al -3,2%), l’età media è di circa 69 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.278 (-32 rispetto a ieri, -2,4%), età media di circa 76 anni. Le persone complessivamente guarite sono 4.246 in più rispetto a ieri. A Rimini sono 4 i ricoveri totali, uno in meno rispetto a ieri, mentre sono 320 le persone contagiate. I decessi registrati nell'ultimo aggiornamento regionale sono 11, di cui nessuno nella provincia di Rimini.