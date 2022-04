Emilia-Romagna: aumentano positivi e guariti. Sette decessi di cui due a Rimini

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.381.571 casi di positività, 5.009 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.669 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,1%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive restano stabili a 37. I ricoveri negli altri reparti Covid, sono 1.422, calano di 7 unità rispetto a ieri, mentre a Rimini il numero rimane invariato a 6. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,3 anni.

I casi attivi sono 58.731, in aumento di 136 rispetto all'ultima rilevazione. Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente il 97,5% del totale dei casi attivi. Aumentano anche i guariti che sono 4.866 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.306.308. I decessi in Regione sono 7, di cui 2 in provincia di Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 16.532. Prosegue bene la campagna vaccinale: le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 94,2%.