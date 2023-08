Emilia-Romagna, contributi fino al 70% per e-bike e cargo bike

La Regione Emilia-Romagna vuole incentivare gli spostamenti urbani su mezzi meno inquinanti. Arrivano così nuovi contributi per l'acquisto di bici a pedalata assistita e cargo bike. E per chi ha subito danni dall'alluvione, la quota aumenta. In tutto, la Giunta Bonaccini ha stanziato nove milioni di euro per il triennio 2023-2025. I cittadini dovranno presentare la domanda online sul sito della Regione a partire dal prossimo 20 settembre. Il bando prevede contributi da 500 a mille euro, e comunque non superiore al 50% del costo del mezzo, per i residenti dei Comuni firmatari del Piano aria, della pianura e dell'agglomerato di Bologna. Il contributo che sale a 700 euro per le bici e 1.400 euro per le cargo, non superiore al 70% del costo, riservato a chi ha rottamato la vecchia auto dal 1° gennaio 2023 e con un ulteriore incentivo di 200 euro per chi vive in uno dei Comuni alluvionati. L'obiettivo è quello di “raggiungere, entro il 2025, almeno la soglia del 50% di traffico più ecologico e una riduzione del traffico veicolare del 20%" nei Comuni più grandi, spiegano la vicepresidente Irene Priolo e l'assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini. Perché – argomentano - le implicazioni che la qualità dell'aria ha sulla salute di tutti noi e sull'ambiente sono sempre più evidenti”.