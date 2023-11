Emilia-Romagna: fiumi sotto osservazione, scongiurate esondazioni significative

È stata una notte di ansia, in Emilia-Romagna, per il transito delle piene di alcuni fiumi che hanno mobilitato la Protezione civile. Non ci sono state esondazioni significative e, con l'attenuarsi della pioggia e il ritorno del bel tempo, i livelli idrometrici stanno tornando sotto il livello di guardia.

I fiumi che hanno superato la soglia rossa nel corso della notte sono stati l'Enza a Sant'Ilario (Reggio Emilia), il Santerno e il Senio sull'Appennino romagnolo. Sotto attenta osservazione anche gli altri fiumi esondati a maggio in Romagna, ma che non hanno superato la soglia gialla o quella arancione. L'allerta di protezione civile, già proclamata ieri, rimane in vigore su quasi tutta la Regione anche se la situazione meteo è in miglioramento.

Ci sono timori per il vento, che potrebbe complicare, soprattutto nella fascia montana e collinare, situazioni già in difficoltà a causa della pioggia di ieri.