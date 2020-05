Emilia Romagna: oltre 11.500 guariti in più rispetto ai malati

Crescita dei contagi negli ultimi 15 giorni

Dall'inizio dell'epidemia in Emilia Romagna registrati 27.182 casi di positività, 72 nelle ultime 24 ore, spiega l'assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini. I test effettuati hanno raggiunto quota 258.274 (+4.777) e le nuove guarigioni di oggi sono state 204 (17.370 in totale).

Continuano a calare i casi attivi, scesi a 5.852 (-149), per una differenza fra guariti complessivi e malati effettivi di 11.518 persone, fra le più alte in Italia. Purtroppo registrati ancora dei decessi, 17, 5 uomini e 12 donne. I casi di infezione suddivisi per genere raccolti dal report della Regione Emilia Romagna evidenziano come ci sia stata una lieve maggioranza di donne colpite dal coronavirus mentre per quanto riguarda i decessi maggioranza più elevata per gli uomini. Calo costante dei contagi: rispetto al picco dell'epidemia del periodo 22-26 marzo dove in 5 giorni si registravano 4.111 nuove positività, nel periodo 11 – 15 maggio il dato è sceso a 260 casi.

Nel servizio l'assessore alle politiche per la salute Raffaele Donini