Emilia-Romagna pronta per il vaccino anti-Covid, in arrivo dosi per i primi 183 mila

Inizia a prendere forma la campagna vaccinale dell'Emilia-Romagna che, dai primi di gennaio, potrà contare su 183mila dosi. Dai primi giorni del 2021 saranno attivi undici centri vaccinali, uno per provincia, tranne Bologna che ne avrà tre, uno dei quali a Imola. In media saranno eseguiti 10mila vaccini al giorno, con circa 300 operatori coinvolti. Questo primo round interesserà il personale degli ospedali, pubblici e privati, dei presidi territoriali, medici, tecnici, amministrativi, personale dei servizi di soccorso e tutti quelli che hanno a che fare con i centri per anziani, sia operatori che ospiti: in tutto circa 180mila persone. Sono previste due dosi di vaccino, nell'arco massimo di 46 giorni.





Un traguardo importante, ha sottolineato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che invita però a non abbassare la guardia. “Questo è davvero un passo determinante per iniziare il percorso di uscita dalla pandemia e ritrovare finalmente la quotidianità delle nostre relazioni personali e professionali - hanno riferito Bonaccini e l'assessore alle Politiche per la salute, Donini - con un pensiero di grande commozione per chi non c'è più". "Dobbiamo tutti continuare ad osservare scrupolosamente le indicazioni necessarie a proteggere noi stessi e gli altri fino a quando la battaglia contro il virus non sarà vinta", affermano.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 1.667 nuovi casi, sulla base di 14.297 tamponi messi a referto. Più della metà dei positivi, 882, sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. Si registrano anche altri 78 morti, di cui 25 in provincia di Rimini e 21 in quella di Bologna, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 206, 2.801 quelli negli altri reparti Covid. I guariti sono 1.857 in più rispetto al giorno precedente.