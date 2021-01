Emilia-Romagna, scuola in presenza al 50% da lunedì 18

E' la decisione del Governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, di concerto con i Sindaci dei capoluoghi e dei Presidenti delle Province. Lo comunica in conferenza stampa a poche ore dalla notizia della sospensione da parte del Tar dell'efficacia dell'ordinanza che disponeva didattica a distanza per le superiori fino al 23 gennaio, accogliendo il ricorso presentato da 21 genitori. “I dati epidemiologici danno ragione a noi – dice Bonaccini - ma le sentenze qui si rispettano, siamo abituati così. E non possiamo rischiare di avere ancora famiglie e studenti sospesi rispetto a che cosa possano o non possano fare”.





Ci tiene a ribadire che, dal lato organizzativo – vale a dire, del trasporto scolastico – la Regione è pronta da settimane e fa il punto: “550 bus in più sulle strade ogni giorno per 23 milioni di investimento”. Ancora, su lavoro coordinato dai Prefetti e con il supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale, ci saranno orari scaglionati nelle scuole. Poi il fronte sicurezza, per cui – dice – "siamo stati i primi ad avviare la somministrazione gratuita di tamponi rapidi in farmacia per ragazzi da zero anni fino all'Università, ai loro familiari e anche nonni non convivente, oltre che per il personale scolastico". Misura che verrà rafforzata – annuncia – rendendola ripetibile non più ogni mese, ma ogni due settimane.

“Non trasformiamo la scuola in un campo di battaglia e di scontro, per noi resta al centro della ripartenza” - dice - e torna a motivare la sua scelta: “La preoccupazione per chi come noi vuole vedere le scuole riaperte per sempre, e quella di riaprire adesso e, se la curva pandemica torna a rialzare, dover essere costretti a chiudere di nuovo”.