ER: conclusi i lavori di somma urgenza nel riminese

Conclusi gli ultimi due lavori di somma urgenza realizzati, nel Riminese, a seguito dell'alluvione dello scorso maggio. Opere, spiga la Regione Emilia-Romagna, per i quali sono stati investiti complessivamente oltre 1,3 milioni. Nel dettaglio sul fiume Uso, con un finanziamento di 600.000 euro, sono state ripristinate e ri-sezionate scarpate e golene fluviali con opere in terra e di difesa delle sponde. 740.000 euro sono invece serviti per sponde e opere idrauliche del Marecchia nel comune di Verucchio.

Si tratta, osserva la vicepresidente regionale con delega a Protezione civile e Difesa del suolo, Irene Priolo, di "due interventi significativi che hanno permesso di ricostruire e rinforzare argini e difese di Uso e Marecchia, in numerosi comuni. Lavori che completano la serie di interventi di somma urgenza, nove in tutto, avviati nel Riminese ad opera dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Tra opere realizzate e altre in programma, aggiunge Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, alla fine saranno investite risorse per quasi 21 milioni: “Ci tengo a sottolineare la tempestività dell'azione – afferma – per l'ennesima volta si è dimostrato che la regione c'è ed è sempre pronta a fare la propria parte”.

La senatrice di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli replica le accuse del Partito Democratico sull'assenza di interventi del governo: “L'esecutivo sta facendo la propria parte – afferma – chi non la fa semmai è proprio la Regione Emilia Romagna targata PD che ha attivato la piattaforma Sfinge Alluvione solo il mese scorso e non ha ancora risolto i problemi tecnici denunciati dai comitati alluvionati”.