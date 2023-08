Esperti in allerta per il dissesto, Geologi E-R: "Cantieri a rischio, fondi non ancora arrivati"

Il maltempo atteso per martedì 29 agosto sull'Emilia-Romagna preoccupa gli esperti. Dopo l'alluvione, ci sono parti di territorio ancora danneggiate dalle frane e, come spiegano gli esperti, il rischio dissesto aumenterà con l'arrivo delle piogge autunnali. "Siamo preoccupati - dice Paride Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna - così come lo sono i tecnici dei Comuni per quello che dovrebbero affrontare in caso di maltempo: ripresa delle colate, strade interrotte e da pulire e organizzazione".

"Molte ditte - afferma - hanno cessato di prestare la loro opera ai Comuni perché non sono state pagate". Per un'impresa, spiega, c'è il rischio fallimento in caso di mancato pagamento. "In previsione delle piogge autunnali - prosegue Antolini - sembra che molti cantieri fatichino a partire perché le ditte vorrebbero rimandare in primavera", per timore che tutto venga bloccato dalle piogge.

Il problema è il "grosso dualismo politico - denuncia il geologo - cioè le due parti non riescono a trovare un punto d'incontro". In mezzo "c'è il cittadino ed è quello che, alla fine, ci rimette. Al momento i soldi, dal Governo, non sono arrivati. Hanno detto che arriveranno e questo è sicuramente un bene".

Nel video l'intervista a Paride Antolini, presidente dell'Ordine dei Geologi Emilia-Romagna